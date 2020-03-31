Коронавирус в Украине: брифинг главы Офиса президента Ермака (онлайн)
15:34, 31 марта 2020Политика
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По состоянию на утро 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Иллюстрация REUTERS
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проводит брифинг, один из ключевых вопросов которого – сложившаяся ситуация в стране в связи с распространением коронавируса.
Читайте такжеШмыгаль о карантине: Украина не может не работать полгода«Я надеюсь, что мы пройдем это испытание и станем сильнее», – заявил он.
При этом он призвал украинцев беречь себя и своих близких.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.
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