Депутаты решили до 3 апреля собираться на заседания только по решению Согласительного совета

Парламентарии пока будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Народные депутаты приняли постановление «О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине» (№ 3218).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 358 народных депутатов.

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Постановлением внесены изменения в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Предусмотрено, что в период с 10 часов 17 марта до 3 апреля 2020 года народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Также предусмотрено, что в период действия карантина председатель Верховной Рады, в случае принятия Кабинетом министров решения о продлении карантина в Украине, может принять решение о продлении работы Верховной Рады в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

С целью решения Верховной Радой неотложных вопросов, связанных с ситуацией в Украине, и необходимостью принятия в связи с этим Верховной Радой соответствующих решений, пленарные заседания созываются председателем Верховной Рады с предложением Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп).

Также внесены изменения в положение об аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при Верховной Раде Украины, утвержденное постановлением Верховной Рады «Об утверждении Положения об аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при Верховной Раде Украины». Предусмотрено, что в случае введения военного или чрезвычайного состояния в Украине или установлении карантина на территории Украины, журналисты и технические работники средств массовой информации, аккредитованных при Верховной Раде, допускаются в здания и отдельные помещения парламента по дополнительной аккредитационной карточке, условия и порядок выдачи которого определяются председателем Верховной Рады.

Постановлением предусмотрено перенести на четвертую сессию Верховной Рады Украины девятого созыва даты проведения ряда парламентских слушаний на тему: «Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя» (должны были быть 18 марта 2020 года); «Проблемы исполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека» (25 марта 2020 года); «Защита инвестиций в жилую недвижимость и пути решения проблем пострадавших инвесторов» (8 апреля 2020 года); «Кибербезопасность, критическая инфраструктура, электронные коммуникации в Украине: состояние, проблемы, пути их решения» (15 апреля 2020 года) ; «Чернобыльская катастрофа. Состояние социальной защищенности пострадавших и актуальные задачи преодоления последствий» (18 мая 2020 года).