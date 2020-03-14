Аваков, пользуясь коронавирусом, хочет внести "полицейские" поправки в Уголовный кодекс - активисты

По данным антикоррупционеров, предлагается дополнить Уголовный кодекс тремя новыми статьями, которые могут использоваться для борьбы с активистами, разгонов акций протеста, незаконных задержаний и других злоупотреблений. Парламент в ближайшее время может рассмотреть эти изменения на внеочередном заседании.

Министерство внутренних дел в связи с распространением нового коронавируса инициирует изменения в Уголовный кодекс, которые могут превратить Украину в полицейское государство.

Об этом сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции».

По данным центра, в МВД разработали изменения в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП), которые якобы бы должны способствовать борьбе с коронавирусом.

Центр противодействия коррупции проанализировал текст предложений МВД и обнаружил, что они могут существенно ограничивать права человека и превратить Украину в полицейское государство.

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«Прежде всего указанные нормы смогут использовать для преследования участников мирных собраний. Все инфицированные люди - не только коронавирусом, но и обычным гриппом - автоматически окажутся под риском стать подозреваемыми в преступлениях», - сказано в сообщении.

Так, в министерстве предлагают дополнить Уголовный кодекс тремя новыми статьями. В частности, наказывать именно уголовной ответственностью предлагают за «Заражение особенно опасной или опасной инфекционной болезнью» (ст.1301).

«Ответственность в виде лишения свободы до двух лет в качестве максимального наказания будут нести те, кто сознательно поставил других в опасность заражения особо опасной или опасной инфекционной болезнью. При этом авторы проекта не уточняют, каким образом будет определяться «опасность» болезни и буде ли, к примеру, подпадать под криминал контакт больного обычным гриппом с другими людьми. Так же неизвестно, каким образом следствие будет устанавливать уровень осознания человеком, что он болен именно таким опасным заболеванием», - отмечается в сообщении.

Предлагается также наказывать лишением свободы до 5 лет за уклонение от лечения лиц, в отношении которых имеются достаточные данные о том, что они больны особо опасной или опасной инфекционной болезнью, если это повлекло тяжкие последствия.

Другой вид преступления - это «Самовольное оставление места обсервации (карантина)». За это предлагается наказание в виде лишения свободы на три года (ст.1302).

Кроме этого, в МВД считают, что наказывать криминалом нужно также должностных лиц за «сокрытие или искажение сведений о заболеваемости инфекционными болезнями» (ст.1303). Максимальная ответственность - ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до пяти лет, если следствием такого сокрытия или искажения стала гибель людей.

Член правления ОО «Центр противодействия коррупции» Елена Щербан отметила, что эти формулировки вызывают много вопросов.

«Ведь, как минимум, не понятно о сокрытии «от кого» идет речь. Если служащему стала известна информация об уровне заболеваемости или о конкретных больных, так что, он сразу должен бежать и уведомлять об этом всех, кого можно, только бы не быть обвиненным в криминале? С таким подходом можно смело наказывать весь медперсонал страны», - добавила Щербан.

Все эти преступления будут подследственными Национальной полиции.

«Поэтому с нереформированной полицией изменения в УК превратятся в драконовские нормы, которые будут использоваться для борьбы с активистами, разгонов протестов граждан, незаконных задержаний и других злоупотреблений», - убеждены в ЦПК.

Что касается изменений в КоАП - здесь также предлагается ужесточить ответственность - например, за уклонение от обследования и лечения потенциальных больных или сокрытие источника заражения.

Согласно информации ЦПК, парламент планирует уже в ближайшее время рассмотреть эти законопроекты на внеочередном заседании.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно по разрешению международных организаций, без зрителей.

Также введен карантин в учебных заведениях сроком на три недели.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил возможности введения жестких ограничительных мер для предотвращения распространения в Украине нового коронавируса.