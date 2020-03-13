СБУ взялась за связанного с "Эпицентром" предпринимателя Игоря Бурму из-за коррупции на таможне - СМИ

Предприниматель Игорь Бурма, которого СМИ называли причастным к контрабанде товаров для сети супермаркетов "Эпицентр", стал фигурантом нескольких расследований Службы безопасности Украины относительно коррупции на таможне. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил "Апостроф".

Напомним, в начале марта СБУ сообщила о раскрытии масштабной коррупционной схемы при оформлении товаров в режиме "импорт" и задержании должностных лиц таможенного поста "Ковель". Проверяют причастность к схеме других работников ГТС и сотрудников правоохранительных органов.

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"Источники сообщают, что задержание нескольких таможенников на Волыни — это всего лишь часть масштабной операции по борьбе с контрабандой и схемами по занижению стоимости товаров на таможне. Одним из ключевых фигурантов сразу нескольких расследований, которые сегодня ведутся по таможне, является бизнесмен Игорь Бурма", — говорится в материале "Апострофа".

По данным Youcontrol, Бурма руководит тремя предприятиями — Укрброксервис, Укрброксервис-Украина и торговый дом "Трейд Груп". Его отец — 80-летний Леонид Бурма — номинальный директор ООО "Премьер Декор". Эти фирмы фигурировали в публикациях СМИ о схемах, по которым "Эпицентр" импортирует товары в Украину. "Премьер Декор" Бурмы-отца — прокладка, через которую компании Бурмы-сына поставляют продукцию для "Эпицентра". "Семейство Бурмы давно дружит с семьей Галины и Александра Герег, совладельцев "Эпицентра". Согласно одному из журналистских расследований, компания ООО "Премьер Декор" помогает "Эпицентру" "оптимизировать" налоговые расходы, а также участвует в схемах по "легализации" товаров из России", — говорится в материале.

По данным СМИ, Игорь Бурма, используя связи на таможне, импортирует в Украину товары по заниженной стоимости, которые после реализуются через "Эпицентр". Кроме того, по информации СМИ, он навязывает брокерские услуги своей компании "Укрброксервис" компаниям и бизнесменам, которые хотят продавать свою продукцию в торговой сети "Эпицентра".

"С помощью этой компании Бурма как раз и прокручивает свои махинации по занижению стоимости товаров. Об одной их таких "схем" рассказал журналистам бизнесмен, который пытался наладить сотрудничество с "Эпицентром", а в итоге из-за Бурмы попал под уголовное дело", — пишет "Апостроф".