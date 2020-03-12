Кабмин разделил Минветеранов и МинТОТ

Правительство также переименовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кабинет министров Украины отменил решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Читайте такжеНазначен новый представитель Кабмина в Раде

Соответствующее постановление № 212 от 11 марта размещено на сайте Кабмина.

Согласно документу, правительство переименовало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Министерство по делам ветеранов Украины, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины - в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кабмин установил, что Министерство по делам ветеранов обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции достоинства, членов семей ветеранов войны, а также социальной защиты лиц, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите".

В свою очередь Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Обеспечение деятельности Министерства по делам ветеранов и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в 2020 году осуществляется в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.