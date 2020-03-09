На судебное заседание по делу MH17 в Нидерландах не пришел ни один из подозреваемых (трансляция)

Статус обвиняемых имеют трое граждан России, а также гражданин Украины.

Суд, рассматривающий дело о сбивании авиалайнера Малайзийских авиалиний, официально определил присутствующих в процессе.

Председательствующий в процессе Хендрик Стейнхаюс, начиная процесс, сообщил, что ни один из обвиняемых не явился в суд, сообщает "Европейская правда".

Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

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"Ни один из них не является голландцем, и преступление произошло за пределами Нидерландов, но процесс проходит по нидерландскому законодательству", - пояснил судья.

Он также сообщил, что Олег Пулатов представлен в процессе командой адвокатов. "Представители обвиняемых имеют доступ к документам, которые они считают важными", подчеркнул Хендрик Стейнхаюс.

Российского военного Пулатова, который в 2014 году был одним из руководителей разведки боевиков на Донбассе, представляет Гаагская компания Sjöcrona van Stigt в лице адвокатов Бодевайна ван Эйка и Сабине тен Дусхате. Также им будет помогать российский юрист Елена Кутина, однако Стейнхаюс отметил, что россиянка по нидерландскому законодательству не имеет права выступать в суде.

Видео: Радіо Свобода

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Нидерландах началось судебное слушание по делу MH17. Судебный процесс будет проходить в стране, граждан которой было больше всего на борту самолета Малазийских авиалиний, по процедуре согласно законодательству Королевства Нидерланды.

В международную следственную группу по расследованию катастрофы самолета вошли представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Совместную следственную группу от Украины возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.