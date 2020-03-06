Подача воды в Крым поможет вернуть его Украине – нардеп

Депутат убежден, что такие шаги Украины не будут причиной для отмены санкций для России.

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура считает, что поставки воды в оккупированный Крым в дальнейшем позволит вернуть территорию под контроль Украины.

Читайте такжеШмыгаль: Вода в Крым может поставляться только для населения, но не для предприятийОб этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.

«Есть очень много вариантов, как провести нам деоккупацию Крыма. И такие вот маленькие шаги, чтобы люди чувствовали, что о них заботится Украина, – они нам позволят в дальнейшем вернуть эту территорию под контроль», – сказал нардеп.

Качура убежден, что такие шаги Украины не будут причиной для отмены санкций для России.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: «Мы не можем не давать воду украинцам». Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: «Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова».

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.