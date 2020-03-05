Рада рассматривает отставку генпрокурора Рябошапки (прямая трансляция)

Нардепы рассматривают вопрос отставки генерального прокурора.

Началось внеочередное заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению вопроса о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты рассматривают соответствующий проект постановления №3154.

Это единственный вопрос, предусмотренный повесткой дня этого внеочередного заседания парламента.

2 марта на заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко раскритиковал работу Офиса генерального прокурора и НАБУ.

3 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору. Инициаторами документа являются ряд депутатов от «Слуги народа», «Оппозиционной платформы - За жизнь» и один внефракционный. От «Слуги народа», в частности, это Александр Дубинский и Максим Бужанский.

Депутаты считают, что «существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности».