Кабмин неоправданных надежд. Чего украинцам ожидать от "новейшего" правительства

Интрига с реформированием состава Кабинета министров, которая накручивала нервы на кулак не один день, наконец, разрешилась. И довольно быстро. Внеочередное заседание парламента, инициированное президентом Владимиром Зеленским, расставило все точки над «і», без лишней «оппозиционной» болтовни, буквально за пару часов.

Все можно расписать в нескольких предложениях: в парламенте выступил президент, сначала озвучив достижения Украины во время работы Кабинета Гончарука, потом раскритиковав недостатки уже «отчаливающего» правительства с обещанием все исправить и держать под контролем. Затем была «прощальная» речь подавшего в отставку премьера - самого молодого в новейшей истории Украины главы правительства и самого наименее продержавшегося в своем кресле. Она была наполнена тезисами по принципу «передовицы» времен «совдепии» – все сделано верно и исключительно на перспективу.

Отставку Гончарука, несмотря на его политический иммунитет, нардепы поддержали большинством голосов. По законодательству, вместе с премьером в отставку автоматически уходят все члены Кабмина. Они буквально «на час» получили статус исполняющих обязанности.

Затем последовало представление нового «ведущего» главного исполнительного органа нашей страны. Это Денис Шмыгаль - уроженец Львова, экс-губернатор Ивано-Франковской области, который недавно стал вице-премьер-министром по вопросам общин и территорий, вместо подавшей в отставку Алены Бабак (все по назначению Зеленского). До губернаторства работал топ-менеджером компании Рината Ахметова ДТЭК, руководил Бурштынской ТЭС. Кстати, во времена президентства Виктора Ющенко работал во Львовской обладминистрации, во времена Януковича – попал в президентский кадровый резерв, после Майдана был заместителем начальника Львовской областной налоговой.

Все присутствовавшие в сессионном зале ожидали от профи Шмыгаля сенсации: как все пойдет по-новому, а негатив - миллиардная дыра в бюджете, рекордный спад промпроизводства, противозаконное отсутствие индексации пенсий, непрозрачная схема тарифобразования, безголовость медреформы, критическая ситуация на рынке электроэнергии и газа, миллиардные «проколы» налоговиков и таможенников, не сокращающая оборотов коррупция, долги по зарплатам, риски грядущего за коронавирусом глобального мирового кризиса -останется в прошлом.

Но главный из его посылов - все будет идти назначенным курсом. На вопросы депутатов о давно назревших проблемах отвечал очень лаконично: «Разберемся… Рассмотрим». Было и немного конкретики, к примеру, пересмотреть бюджет-2020, усилить экономический блок, национальную безопасность и оборону, а также разобраться с зарплатами должностных лиц.

С предложениями кандидата на премьерское кресло парламентарии согласились. Назначение Шмыгаля поддержал 291 народный депутат. Против проголосовали 35 парламентариев из «Оппозиционной платформы «За життя»» (3 не голосовали), 24 представителя «Европейской солидарности» (1 не голосовал). Воздержались от голосования 20 нардепов от «Батькивщины» (1 не голосовал), а также 19 представителей партии «Голос» (1 не голосовал).

Потом был утвержден новый состав Кабмина. Его Шмыгаль презентовал всего за полчаса до голосования. Но это предложение «осведомленные» депутаты поддержали 277 голосами.

Так, на своих должностях остались: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська. Теперь уже экс-глава МИД Вадим Пристайко займет должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Дальше по списку:

министр Кабинета министров Олег Немчинов назначен вместо Дмитрия Дубилета;

министр по делам ветеранов Сергей Бессараб сместил Оксану Коляду;

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт занял место Владимира Бородянского;

министр здравоохранения Илья Емец назначен вместо Зоряны Скалецкой;

министром социальной политики стала Марина Лазебная вместо Юлии Соколовской;

министром финансов назначен Игорь Уманский вместо Оксаны Маркаровой;

министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заместил Дениса Шмыгаля;

вице-премьером, министром реинтеграции временно оккупированных территорий назначен Алексей Резников вместо Оксаны Коляды;

министром обороны назначен Андрей Таран.

Кстати, некоторые министры будут доназначены на следующей неделе. «У нас сейчас есть четыре вакансии в действующем правительстве, и мы планируем расширить еще два направления», - сказал Шмыгаль.

При этом он добавил, что в отношении этих должностей ведутся переговоры, прежде всего, с женщинами (перед этим депутаты критиковали новый состав Кабмина за то, что в нем существенно меньше женщин, чем в предыдущих правительствах).

Все «новые» лица - с бурным прошлым. Некоторые работали в госорганах в часы правления Кучмы, Ющенко, Януковича и Порошенко. Традиционно для Украины имеют отношение к крупному бизнесу, а также к различным олигархическим веткам. Сейчас их называют профессиональными топ-менеджерами, в отличие от «новых» лиц правительства Гончарука. На их опыт, видимо, делается большая ставка.

Но сможет ли новый состав правительства быть эффективным?

Кто на новенького…

Эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук считает, что сейчас важны четкие месседжи нового правительства – в каком направлении Украина будет двигаться. Кабмин должен не только отреагировать на нынешнюю ситуацию, но и определиться с долгосрочной перспективой. И если последнего не будет, то очень сложно на что-либо рассчитывать.

«Нужно иметь видение будущего и строго идти в этом направлении. У нового состава Кабмина, в отличие от правительства Гончарука, как и у нынешней власти в целом, уже не будет лимита доверия. То есть, они столкнутся с тем, что никто им условных 100 дней без критики не даст. На них будут нападать с первого дня со всех сторон, и тут очень важно иметь талант коммуникации, умение пояснять свою позицию, причем, максимально спокойно. Кроме того, нужно учитывать, что все новые члены правительства «чужие» партии власти «Слуга народа». Таким образом они фактически представляют исключительно Зеленского. Поэтому есть вероятность столкнуться с проблемой: с одной стороны – не понятно, какое влияние на них будет иметь Ермак (глава Офиса президента), вторая составляющая – возможно давление со стороны Зеленского, который будет смотреть на все с учетом своего личного рейтинга. В этом и главный вопрос – как новый Кабмин сможет работать с Зеленским, с единственным человеком, с кем им придется иметь дело. Плюс нужно будет настроить коммуникации с парламентом, где верховодит им «чужая» «Слуга народа». Тут у них не будет легкой дороги, которую имел Кабмин Гончарука», - отметил эксперт.

Что касается будущих отношений с МВФ, то, по словам Кушнирука, переговоры миссии с новым Кабмином следует ожидать.

«Но правительству не так важны деньги от МВФ, которые идут в золотовалютные резервы (а деньги в ЗРВ сейчас есть и ситуация более-менее стабильная), как стимул для доверия западных инвесторов. Есть же и договоренности с ЕС, и с Всемирным банком, и с США, что без сотрудничества с МВФ на их поддержку можно не рассчитывать», - отметил Кушнирук.

Эксперт Института Growford Алексей Кущ скептически настроен в отношении реформирования правительства.

«Новое правительство – это обновленная версия Кабинета Гончарука. Системного изменения политики ожидать не стоит. Если бы было желание устранить фундаментальные причины, которые привели к сегодняшнему кризису в Украине, то перед тем, как загружать правительство, нужно было провести своеобразный мозговой штурм, дискурс в отношении стратегии развития страны», - считает он.

«Пока мы видим, что делаться все будет согласно прежнему курсу, только с другим набором людей. Никаких позитивных изменений, с учетом нового состава правительства, как в социальном, так и в экономическом плане, не будет. А изначально обсуждать нужно было следующее: отсутствие качественной промышленной политики, абсолютно токсичную для экономики модель управления государственным долгом, что фактически сжимает все ресурсы страны и обескровливает социальные статьи бюджета - медицину, образование и науку. Эти сферы обеспечиваются по остаточному принципу. Нужно разбираться с рынком земли, говорить об ожидании глобального кризиса, масштабной приватизации. Кстати, последняя является не только бессмысленной, но и опасной. В условиях оттока инвесторов с развивающихся рынков и падения прибыли крупнейших транс-корпораций, никто вкладывать деньги в украинские промышленные активы не будет. Важна еще конвертация сырьевых ресурсов в социальные блага – это давно назревшая проблема», - подчеркнул эксперт.

Необходимость дальнейшего сотрудничества с МВФ, Кущ назвал чистой манипуляцией: «Необходимость сотрудничества с Фондом используется уже не одним правительством. Между тем, факт сотрудничества с МВФ означает, что страна инфицирована кризисом, она токсична. К ней лучше не приближаться. Для инвесторов дружба с МВФ означает, что в стране большие проблемы. В развитых странах для инвесторов сигнал от Фонда не нужен. Сотрудничество с МВФ важно для кредиторов. Это означает, что Украина будет выплачивать долги, в чем и заключается миссия МВФ. Для прямых инвесторов – это «черный флаг». Что касается требований МВФ, на что, как правило, правительства списывают все свои шаги, это некая «вуаль» для отечественных чиновников. Фонд требует только платежеспособности по долгам. А это может быть обеспечено двумя путями: ростом доходов и эффективностью экономики, а также сокращением расходов, в том числе на социальные статьи. У нас власть идет всегда по второму пути», - отметил эксперт.

Эксперт по налоговому праву и финансовым расследованиям Святослав Дубина также считает, что простой заменой людей в Кабмине ситуацию в Украине не изменишь. Нужна стратегия выхода страны из кризиса, а у сегодняшней правящей элиты ее нет, образ ее мышления не позволяет видеть полную картину происходящего в мире и в Украине. Именно поэтому каждое последующее решение хуже предыдущего.

«Но мы, видимо, должны накопить критическое количество ошибок, чтобы переродиться. Поэтому, как ни странно, чем хуже мы сами себе сделаем, тем быстрее у нас появится шанс на исправление ситуации. Однако, это не значит, что все произойдет само-собой. Для экономического прорыва необходимы три составляющие: стратегическое видение развития государства (такой центр стратегирования нужно создать), четкие KPI для правительства (рост ВВП, рост производства, привлечение инвестиций, торгово-экономический баланс) и последнее - профессионалы, или технократы, которые будут это реализовывать, не ориентируясь на политическую перспективу. Сможет ли это сделать предлагаемый состав правительства, не имея ни первого, ни второго, ни третьего - сомневаюсь. Но этот путь нам придется пройти», - сказал эксперт.

По его словам, не прослеживается системный подход власти к решению актуальных проблем, стоящих перед страной, особенно с учетом уже наваливающегося кризиса, нет даже дискуссий на эти темы. А сотрудничество с МВФ, по мнению Святослава Дубины, всего лишь поддержание «тела» в бессознательном состоянии: «Программа не дает решения проблем, она загоняет нас в долговую яму, из которой нет выхода».

Таким образом, перед «новейшим» Кабмином стоят громадные реальные вызовы. Их нагромождение - результат политики, в том числе экономической, сформировавшейся в предыдущие периоды. Остроты добавляет надвигающийся мировой кризис, ускорение которому придала эпидемия коронавируса. В такой момент важно, чтобы правительство обеспечило не столько рост Украины, сколько не допустило бы еще большего падения.

Нана Черная