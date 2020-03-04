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Рада рассматривает отставку правительства: прямая трансляция

16:05, 04 марта 2020
Политика
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Депутаты собрались на внеочередное заседание \ фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, на заседании присутствуют президент Владимир Зеленский, члены Кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком, представители дипломатического корпуса.

В начале заседания председатель ВР Дмитрий Разумков собрал руководителей фракций и групп на совещание в президиуме парламента.

Как сообщал УНИАН, внеочередное заседание Верховной Рады инициировано президентом Владимиром Зеленским. На заседании, в частности будет рассматриваться вопрос отставки правительства и заслушаны отчеты руководителей силовых структур.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту на пленарном заседании рассмотреть проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

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