Верховный суд Украины окончательно подтвердил фиктивность Gofer mining и Cengard Financial

Финансовую несостоятельность Gofer mining и Cengard Financial окончательно и без права обжалования подтвердил Верховный суд Украины.

Рейдеры в течение года прикрывали свою деятельность инвестиционными намерениями, пишет Delo.ua. Они атаковали компанию Avellana Gold - иностранного инвестора Мужиевского полиметаллического месторождения на Закарпатье, построившего здесь новое предприятие.

В январе 2020 года Западный апелляционный Хозяйственный суд признал незаконными инвестиционные намерения компании Gofer Mining PLC и отменил решение о санации (восстановлении) обанкротившегося добывающего предприятия «Закарпатполиметаллы». Инициатором санации выступала компания Gofer Mining PLC, которая публично называла себя инвестором. Суд засвидетельствовал несостоятельность Gofer Mining PLC к восстановлению предприятия «Закарпатполиметаллы» и добычи ценных металлов на Мужиевском месторождении. "Предложение инвестора сводилась к намерениям в будущем без подтверждения какими-либо доказательствами наличия достаточных активов (средств) для реализации будущего плана санации»,- отметил суд и указал на незаконность условий перехода корпоративных прав и права собственности на активы, которые в соответствии с названными доказательствами уничтожено, а о достаточности остатков таких активов должника для осуществления дальнейшей хозяйственной деятельности и соответственно реализации процедуры санации, анализ не проводился".

Компания Gofer Mining PLC, которая называла себя кредитором ООО «Закарпатполиметаллы», была зарегистрирована 12 апреля 2019 года. Ее деятельность связана с атаками на иностранного инвестора Avellana Gold и ее подразделение - Карпатскую рудную компанию. Директором Gofer Mining PLC является Александр Маштепа, которого журналисты ранее назвали рейдером столичного универмага «Украина». Интересно, что по данным британского открытого реестра, Gofer Mining PLC, где Маштепа является директором, оказался связанным с компанией Cengart Financial Inc, которая путем создания фиктивных долгов довела ООО «Закарпатполиметаллы» до банкротства. Еще один компаньон, председатель комитета кредиторов ООО «Закарпатполиметаллы» Дмитрий Зайцев, также находится в базе сайта «Миротворец», где его обвиняют в рейдерстве, сепаратизме и отмывании денег.

После ряда разбирательств в различных инстанциях Верховный суд Украины постановил «кассационные жалобы Cengard Financial inc и компании Gofer mining plc оставить без удовлетворения». Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.