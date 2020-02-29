Обнародована повестка дня внеочередного заседания Рады 4 марта

Председатель ВР Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00.

На сайте Верховной Рады обнародована повестка дня внеочередного пленарного заседания парламента 4 марта.

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Как отмечается на сайте ВР, на внеочередном заседании запланировано рассмотрение шести вопросов. В частности, планируется рассмотреть проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (№ 3003); проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения» закона «О национальной безопасности Украины» касательно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (№ 3015 ); проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны (№ 0025); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона «О предотвращении коррупции» (второе чтение) (№ 2500).

Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также о деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00.

Как сообщили в Офисе президента, глава государства обратился к спикеру с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров. Кроме того, президент просит депутатов заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства. Он отказался назвать фамилии тех, кого планируют уволить или назначить в правительство.