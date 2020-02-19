Митингующие подарили директору НАБУ яйца с надписью "Сытника – вон!" (фото, видео)

Ранее сообщалось, что уже более 150 народных депутатов поставили свои подписи под требованием уволить Сытника.

Аграрии, которые митингуют за увольнение главы НАБУ Артема Сытника, передали ему именные яйца с надписью "Сытника - вон".

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на Depo.ua. Отметим, Сытник к активистам не вышел, поэтому митингующие аграрии оставили лотки с именными яйцами на тротуаре перед зданием НАБУ.

Отметим, что яйца принесли и под здание Кабмина и адресовали премьер-министру Алексею Гончаруку.

Читайте такжеСМИ сообщили о получении Сытником квартиры за счет взяток

Ранее сообщалось, что уже более 150 народных депутатов поставили свои подписи под требованием уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, внесенного в реестр коррупционеров. Сам Сытник уже заявил, что не собирается увольняться.

Утром 5 февраля в центре Киеве прошел массовый митинг против давления силовых органов на аграрные предприятия "Укрлендфарминга" и "Авангарда". Среди основных требований протестующих - отставка Артема Сытника с должности директора НАБУ.

Напомним, в середине декабря 2019 года Ровенский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты директора НАБУ Артема Сытника, признанного виновным по делу об отдыхе в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" за чужой счет.