Литва обеспокоена атакой российских оккупационных войск позиций Украины

В результате атаки россиян один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Министр МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность попыткой российских оккупационных войск перейти линию разграничения на Донбассе.

«Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодня утром. Реализация Минска невозможна без прекращения огня», – написал он в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Враг применил минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате атаки россиян один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.