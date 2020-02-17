Опубликовано расследование убийства Окуевой и покушения на Мосийчука (видео)

Эксклюзивное интервью дал человек, получивший заказ на ликвидацию Окуевой, Осмаева и Мосийчука.

В сети опубликовано журналистское расследование об обстоятельствах убийства добровольца АТО Амины Окуевой, покушений на ее мужа, бойца-добровольца Адама Осмаева и на бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.

Соответствующее видео появилось на канале «Свободный».

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Речь идет об эксклюзивном интервью с человеком по имени Beck Martin (Анзор), который принимал заказы на организацию терактов и ликвидации людей в разных странах мира. Beck Martin (Анзор) сотрудничал со спецслужбами Австрии начиная с 2008 года.

По словам Анзора, в 2014-2015 годах он получил заказ на ликвидацию трех людей в Украине: Адама Осмаева, Амины Окуевой и Игоря Мосийчука.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль супруги добровольцев АТО Окуевой и Адама Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.

12 января 2020 года в прокуратуре Киевской области заявили о задержании исполнителей убийства Окуевой и покушении на убийство ее супруга Осмаева. 14 января суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта Редькину, подозреваемому в убийстве Окуевой.