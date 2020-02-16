Оккупанты Крыму рассказали о состоянии задержанных украинских рыбаков

Российский "омбудсмен Крыма" утверждает, что с задержанными все в порядке.

Так называемая "омбудсмен Крыма" Лариса Опанасюк заявила, что жалоб от задержанных в Азовском море украинских рыбаков не поступало.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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"Идет разбирательство. Жалоб никаких не поступало", - сказала Опанасюк.

О задержании украинского судна в Азовском море стало известно накануне. Российские пограничники заявили, что капитан судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться.

По информации народного депутата от "Слуги народа" Павла Мельника, россияне задержали граждан Украины Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова.

Сегодня подконтрольный российским оккупантам Керченский городской суд арештовал на 10 суток четырех украинцев, задержанных ФСБ в Азовском море.