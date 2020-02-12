Благодаря действиям Сытника государство получило только 234 млн от продажи активов ВиЭйБи банка вместо 8 млрд грн - заявление Бахматюка

Акционер Группы компаний «Укрлендфарминг» и «Авангард» Олег Бахматюк сделал заявление о продаже активов VAB банка Фондом гарантирования вкладов. Благодаря деструктивным действиям директора НАБУ Артема Сытника государство получило только 234 млн от предложенных им 8 млрд грн, заявляет Олег Бахматюк, а его компания, которая платит миллиардные налоги в бюджет и трудоустраивает 27000 украинцев, оказалась под угрозой уничтожения, сообщают "Укрновости".

Заявление Олега Бахматюка о продаже активов VAB банка Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционе за 234 млн грн было размещено на официальном сайте Группы компаний «Укрлендфарминг». «Хочу поздравить господина Сытника и всю его «гоп-компанию» с вчерашней «большой победой». Вчера Фонд гарантирования вкладов выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что они продали все активы VAB банка за 234 млн грн. Я как акционер и два года назад, и совсем недавно обращался с официальными письмами, где предлагал рассмотреть возможность получить 8 млрд грн. Вместо этого бюджет получил только 234 млн», - заявляет акционер «Укрлендфарминг».

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В своем заявлении Олег Бахматюк отмечает, что ситуация вокруг компаний «Укрлендфарминг» и «Авангард» и его как акционера банка, который сознательно находится на конструктивных позициях и предлагает бюджету Украины значительно больше, чем от продажи за бесценок активов, сложилась не в интересах государства: «Я призывал и призываю: сохраните компанию, которая способна генерировать миллиарды налогов в государственный бюджет, в которой работает 27 000 украинцев и которая выплачивает миллиарды зарплат. И государство получило бы в 40 раз больше, чем получило при продаже активов на аукционе. Но директор НАБУ Артем Сытник и те лица, которые помогают ему в уничтожении компании, не заинтересованы в возвращении государству средств. Они заинтересованы только в собственном пиаре, удовлетворении собственных амбиций. И я уверен, что рано или поздно они понесут за это ответственность, когда будет четко посчитано, что могло бы получить государство и что в результате их действий получило».

Олег Бахматюк также напомнил, что опыт США и европейских стран доказывает, что в подобных критических ситуациях мирное урегулирование в результате достигнутых договоренностей между государством и бизнесом обеспечивает существенно большие поступления в бюджет и дает возможность бизнесу работать. «Тем более, если сторона бизнеса является важным участником экономических процессов в Украине, - говорит Бахматюк. - Но люди, которые пытаются разрушить компанию, не заинтересованы в том, чтобы что-то создавать. Эти лица потребляют огромные бюджетные средства и уничтожают тех, кто эти средства производит. Их ничего не интересует кроме собственного пиара и удовлетворения собственных амбиций. Я считаю, что это должно получить справедливую оценку, пусть даже не сегодня - ведь эти лица не будут занимать вечно свои должности».

Акционер «Укрлендфарминг» заявил, что конструктивный разговор за столом переговоров и мирное урегулирование таких вопросов важны в первую очередь для соблюдения интересов государства. «Бюджет нужно наполнять, а не уничтожать экономику. Режут ли курицу, несущую золотые яйца? Уничтожают ли компанию, которая является бюджетообразующей, которая достойно представляет Украину на международных рынках и обеспечивает экспортный потенциал страны? Вот вопросы, на которые должна дать ответ украинская власть, которая декларирует направление на экономическое развитие Украины, и которая становится заложником амбиций кучки лиц с деструктивными намерениями и действиями», - заявляет Бахматюк.

Напомним, что экс-владелец ВиЭйБи банка Олег Бахматюк предлагал выплату задолженности банка перед государством в сумме 8 млрд грн с применением механизмов реструктуризации. Ответа на свое предложение от НБУ и ФГВФЛ бизнесмен до сих пор не получил. Между тем НАБУ начало допросы 10000 работников аграрных компаний Бахматюка. Как заявляет пресс-служба агрохолдинга, причиной стал конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника - он был признан судом виновным в коррупции и внесен в реестр коррупционеров, что грозит ему потерей должности. Главным свидетелем обвинения по этому делу был советник сестры Олега Бахматюка.