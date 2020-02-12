Брифинг нового главы ОП Ермака: видео

Чиновник поблагодарил своего предшественника Андрея Богдана и рассказал о приоритетах Офиса президента.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак дает первый брифинг перед журналистами. Читайте такжеБогдан давно хотел уволиться – СМИ узнали причины Чиновник поблагодарил своего предшественника Андрея Богдана и рассказал о приоритетах Офиса президента. Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента Украины. Перед этим Зеленский освободил Ермака с должности помощника президента, а Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.

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