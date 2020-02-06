Дубилет объясняет методологию оценки численности населения Украины: онлайн-трансляция

23 января Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госкомстата и электронных реестров.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет дает брифинг, посвященный методологии результатов оценки численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года.

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23 января Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госкомстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов. Согласно этим результатам, в Украине проживают 37 млн 289 тыс. Лиц. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.

Позже в соцсетях появились обвинения команды Дубилета в фальсификации оценки численности населения. Сам министр назвал это фейком.