Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождения политзаключенных Кремля - Зеленский

По словам Зеленского, Украина и Турция и в дальнейшем будут сотрудничать в вопросах безопасности.

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных Кремля - граждан Украины, в том числе крымских татар.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Киеве.

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных - граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются на территории РФ", - сказал он.

По словам Зеленского, Украина и Турция и в дальнейшем будут строить политическое партнерство, взаимодействовать в рамках международных организаций, сотрудничать в вопросах безопасности и во многих других сферах.