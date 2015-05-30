Экс-глава Одесской ОГА заявил, что Порошенко предлагал ему должность в госсекторе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге после представления нового председателя ОГА Михаила Саакашвили.

Палица отметил, что пока не знает, в какой форме будет продолжать свою карьеру.

«Пока не знаю, где я себя найду, я пока не думал об этом, еще не решил... Хотя президент мне предлагал дипломатическую работу и работу в госсекторе, но я отказался», - сказал он.

По его словам, что год работы на посту главы ОГА дал ему возможность досконально узнать проблемы региона.

«Вместе мы будем решать эти проблемы. Каким образом, политическим или экономическим или тем и другим вместе - будет видно дальше... Наше политическое будущее у всех одно – строительство новой страны», - сказал Палица.

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Он подчеркнул, что Саакашвили - достаточно авторитарный, сильный и опытный человек. В связи с этим выразил надежду на то, что местные элиты будут более аккуратно высказываться по поводу нового руководителя области, а не так как «позволяли себе в высказываться в отношении меня».

«Элиты, на самом деле, все хотят жить в мире. Не хотят некоторые, правда, делиться с гражданами своими доходами, но надеюсь, как-то научаться... Я пожелал Михаилу удачи, чтобы у него все получилось. Сказал, что я рад за одесситов, потому что с его напором, авторитетом, весом, он сможет и выбить деньги и добиться реальной децентрализации - это то, что мне не удалось, в принципе», - сказал Палица.