Палица заявил, что кандидатура Саакашвили на пост главы Одесской ОГА его приятно удивила

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга, после представления Саакашвили активу региона.

По словам Палицы, у него накануне состоялся часовой разговор с президентом Украины Петром Порошенко.

«Президент расспрашивал меня о проблемах региона, особенностях, людях. Потом поблагодарил за работу, так как за год, который я возглавлял область, нам удалось не просто удержать регион в составе Украине. За это время люди здесь научились понимать друг друга», - сказал он.

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Палица добавил, что на должность главы Одесской ОГА были разные претенденты, и ему «нравились не все». Но кандидатура Саакашвили его приятно удивила.

«С удовольствием уступаю место, надеюсь, что у него получится сделать такое, как это удалось в Грузии. Надеюсь, что благодаря его авторитету, напору, ему удастся сделать то, что не успел я», - отметил Палица и подчеркнул, что с главой государства у него было полное взаимопонимание.