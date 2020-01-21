"Я категорически против": Арахамия прокомментировал назначение адвоката Януковича в ГБР

Общая позиция фракции по данному поводу, по словам Давида Арахамии, будет озвучена после заседания.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лично против назначения заместителем директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, адвоката президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом он заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает "Украинская правда".

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По словам лидера "Слуги народа", общая позиция фракции будет озвучена после заседания. Сейчас все депутаты работают на округах.

"Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против (назначение Бабикова – УНИАН)... Я буду категорически не поддерживать такое решение", - отметил Арахамия, добавив, что услышал об этом назначении впервые во время эфира.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Адвокат потерпевших по делам Майдана Евгения Закревская, в свою очередь, заявила, что назначение Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР может привести к развалу дел против Януковича.