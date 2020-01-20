ГПСУ подтвердила снятие с самолета скандального застройщика Микитася при попытке покинуть Украину

В ГПСУ не раскрывают деталей, поскольку задержание касается других правоохранительных органов.

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили факт снятия с самолета бывшего президента корпорации «Укрбуд», бывшего народного депутата Максима Микитася в аэропорту «Борисполь» при попытке покинуть пределы Украины.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Действительно, данный гражданин был на борту в «Борисполе», он пытался лететь за пределы Украины, но всех обстоятельств я не могу назвать, поскольку они в своем большинстве касаются других правоохранительных органов», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, общественная организация «Центр противодействия коррупции» сообщила, что Микитась пытался вылететь из Украины, но его сняли с самолета.

Справка УНИАН. 14 мая 2019 года детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии утратило активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщил о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО. Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в 1,5 млн грн.

18 июля было сообщено о подозрении четвертом участнику схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

3 октября стало известно, что в рамках дела детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Максиму Микитасю.

4 октября Высший антикоррсуд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 5,5 млн грн, 8 октября она была внесена.

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила залог Микитасю с 5,5 до 80 млн грн. 24 октября залог был внесен.

26 декабря ВАКС продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-президента корпорации «Укрбуд», бывшего народного депутата Микитася, по 14 февраля 2020 года.