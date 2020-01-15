Конгресс США опубликовал переписку человека Джулиани с Аваковым, Луценко и Бакановым

С апреля 2019 года соратника Джулиани начал контактировать с украинскими должностными лицами, позже – с окружением Зеленского.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал переписку соратника адвоката Трампа Льва Парнаса. В частности с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, главой СБУ Иваном Бакановым и бывшим генпрокурором Юрием Луценко.

Переписки в WhatsApp опубликовано на сайте Конгресса.

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Так, в мае 2019 года Парнас просил Баканова связать Джулиани и Зеленского. Также он присылал Баканову статью The New York Times относительно возможного соперника Трампа на следующих выборах США Джо Байдена. О таком же Парнас и просил помощника президента Сергея Шефира, впрочем, разговор их был коротким.

В апреле 2019-го человек Джулиани сконтактировался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. В сообщениях Парнас писал, что находится в Киеве и хотел бы с ним встретиться. Однако неизвестно, встретился ли тогда Аваков с американцем.

Уже в мае Парнас снова написал Авакову и попросил организовать поездку Джулиани в Украину. Аваков не ответил на последнее сообщение от Парнаса, в котором тот спрашивал о результатах встречи с президентом.

Вместе с Луценко Парнас поднимал, в частности, тему еще тогда действующего посла США в Украине Мари Йованович. Генпрокурор писал, что Йованович открыто заявила о плохом подборе судей Верховного суда, и что теперь он сможет рассказать об "заангажированности".

Кроме того, по словам Луценко, Йованович просила не трогать «громких активистов НАБУ»: Лещенко, Шабунина и Найема.

«Просто если вы не принимаете решения по мадам (Йованович – УНИАН) вы ставите под сомнение все мои заявления», – добавил генпрокурор, отметив, что у него «успешно движется дело по Злочевскому», и только Джулиани не может «снять одну дуру».

В ответ Парнас заявил, что США открыто поддерживают Луценко и называют «героем Украины».

Как известно, к скандалу в США привел телефонный разговор в июле 2019 года между президентами Соединенных Штатов и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Критики Трампа обвиняют, что в этом разговоре он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот дал новый импульс расследованию в отношении Хантера Байдена - сына предполагаемого главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В связи со скандалом в середине декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа. Речь идет об обвинении по двум статьям - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Впрочем, по мнению экспертов, лишение Трампа должности президента считается маловероятным, ведь для этого импичмент должен поддержать Сенат, большинство в котором контролирует Республиканская партия, от которой был выбран Трамп.