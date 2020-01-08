Авиакатастрофа в Иране: Зеленский поручил ГПУ открыть уголовное производство

По словам президента Украины, необходимо отработать все возможные версии.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом он сообщил в сети Facebook.

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«Дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство относительно крушения самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию», - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, необходимо отработать все возможные версии.

«Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет «Международных авиалиний Украины», пассажиры и экипаж погибли.