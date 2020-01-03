Суд заочно арестовал Арбузова

Экс-вице-премьер объявлен в международный розыск.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

Читайте такжеГПУ повесткой вызвала бывшего главу НБУ Арбузова на допрос 15 январяКак сообщает пресс-служба ВАКС, решение было принято сегодня, 3 января.

«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Мера пресечения была избрана в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины, поскольку подозреваемый объявлен в международный розыск. Согласно статье, после задержания подозреваемого и не более чем через 48 часов после его доставки к месту уголовного производства следственный судья при участии подозреваемого должен будет рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения или о его замене на более мягкую меру.

Как известно, Арбузову инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Национального банка Украины на сумму 220 миллионов гривень.