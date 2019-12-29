цей матеріал доступний українською

В "Борисполе" встречают освобожденных из плена украинцев: онлайн-трансляция

20:06, 29 декабря 2019
Политика
403 0
Бывших пленников в аэропорту ждут родственники / ОП

Онлайн-трансляцию с места событий ведет «Радио Свобода».

Как сообщал УНИАН, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Полный список имен 76-ти освобожденных в рамках обмена украинцев обнародовала Служба безопасности.

Встречать их в аэропорт прибыли четыре автобуса с родными и близкими.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе
Теги: #обмен#обмен пленнымипогода в Киеве