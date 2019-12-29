В "Борисполе" встречают освобожденных из плена украинцев: онлайн-трансляция

В рамках обмена из плена освободили 76 украинцев.

В международном аэропорту «Борисполь» готовятся к встрече с освобожденными в рамках обмена украинцами.

Онлайн-трансляцию с места событий ведет «Радио Свобода».

Как сообщал УНИАН, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Полный список имен 76-ти освобожденных в рамках обмена украинцев обнародовала Служба безопасности.

Встречать их в аэропорт прибыли четыре автобуса с родными и близкими.