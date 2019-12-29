В "Борисполе" встречают освобожденных из плена украинцев: онлайн-трансляция
20:06, 29 декабря 2019Политика
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В рамках обмена из плена освободили 76 украинцев.
Бывших пленников в аэропорту ждут родственники / ОП
В международном аэропорту «Борисполь» готовятся к встрече с освобожденными в рамках обмена украинцами.
Онлайн-трансляцию с места событий ведет «Радио Свобода».
Как сообщал УНИАН, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
Полный список имен 76-ти освобожденных в рамках обмена украинцев обнародовала Служба безопасности.
Встречать их в аэропорт прибыли четыре автобуса с родными и близкими.
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