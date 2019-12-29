Из плена боевиков освободили первую группу украинцев

Сначала 25 пленных украинцев отдали представители "ЛНР".

Первых 25 украинцев освободили из плена в рамках обмена пленными.

Это следует из видеотрансляции, которую с места происшествия ведет Офис президента Украины.

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Речь идет о украинцах, которых передала "ЛНР".

Так, 25 пленных вышли из автобуса, их завели в палатку, где представительница самопровозглашенной республики назвала их имена.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПП под Горловкой начался обмен пленными между самопровозглашенными "Л/ДНР" и украинской стороной.

По предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.