Из плена боевиков освободили первую группу украинцев
12:36, 29 декабря 2019Политика
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Сначала 25 пленных украинцев отдали представители "ЛНР".
Часть украинцев уже освобождена из плена / фото: twitter.com/APUkraine
Первых 25 украинцев освободили из плена в рамках обмена пленными.
Это следует из видеотрансляции, которую с места происшествия ведет Офис президента Украины.
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Речь идет о украинцах, которых передала "ЛНР".
Так, 25 пленных вышли из автобуса, их завели в палатку, где представительница самопровозглашенной республики назвала их имена.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПП под Горловкой начался обмен пленными между самопровозглашенными "Л/ДНР" и украинской стороной.
По предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.
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