Как прошел обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР": онлайн-трансляция

В рамках обмена Украине вернули несколько десятков человек, среди них - четверо военных.

Сегодня проходит обмен удерживаемыми лицами между Киевом и оккупационной администрацией ОРДЛО. УНИАН следит за событиями онлайн:

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Решение об обмене было согласовано участниками ТКГ 23 декабря, а накануне обмен 29 декабря подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на это, имеющаяся информация об обмене до последнего оставалась неполной.

Журналистам в аккредитации на обмен отказали. Спикер штаба ООС Виталий Саранцев заявил, что материалы для СМИ предоставит аппарат президента, потому что штаб не является организатором. При этом Саранцев добавил, что на событие не смогут попасть и представители штаба.

Обмен начался около 11:00 на КПВВ "Майорское" в районе Горловки.

Формула обмена

Точную формулу обмена пока назвать невозможно. Российские СМИ сообщали об обмене по принципу «всех установленных на всех установленных».

По информации СМИ, в рамках обмена Украине отдали 81 человека, в ОРДЛО - 139 человек.

Накануне президент Зеленский отмечал, что верификация всех людей еще не завершена. Утром 29 декабря стало известно, что Удерживаемых боевиками «ЛНР» лиц утром 29 декабря вывезли из Луганска и повезли к месту обмена пленными.

Представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева в связи с этим отметила, что "в связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена".

Обмен экс-беркутовцев

В рамках обмена боевикам выдадут «экс-беркутовцев», обвиняемых в в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. Суд отпустил их из-под стражи.

С вечера 28 декабря Лукьяновское СИЗО, где содержатся обвиняемые, начали блокировать активисты. Между протестующими и силовиками произошли стычки. По состоянию на утро 29 декабря несколько человек все еще блокируют выезды из изолятора.

Тем не менее, беркутовцев вывезли и доставили к пункту обмена.

Кого могут обменять

К обмену готовят также обвиняемых в харьковском теракте, который произошел почти 5 лет назад во время "Патриотического хода". Тогда погибли 4 человека.

В Днепре отпустили на свободу кураторов диверсии ФСБ. Это подозреваемые в государственной измене - 36-летний Александр Каратай и 33-летняя Дарья Мастикашева. Вероятно, обоих готовят на обмен.

В Запорожье ранее суд освободил из-под стражи Николая Бутрименко - фермера, которого обвиняют в гибели 10 украинских спецназовцев. Прокуратура требовала для Бутрименко пожизненное заключение, но выступила с ходатайством освободить его, так как Бутрименко включен в списки на обмен, который должен состояться до Нового года.