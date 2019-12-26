Следователи ГБР провели обыски дома у Грановского

По предварительным данным сам Александр Грановский скрывается от следствия за границей.

В пятницу, 21 декабря начались активные следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности народного депутата предыдущего созыва, куратора судебной ветви власти, «короля контрабанды» за время президентства Петра Порошенко - Александра Грановского.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, следователями Территориального управления Государственного бюро расследования, расположенного в городе Киеве в рамках расследования уголовного производства проводятся санкционированные обыски по адресам проживания и работы адвокатов юридической фирмы (Банчука Виктора Николаевича, Краглевича Вячеслава Викторовича, Чуева Сергея Владимировича, Малиневского Олега Николаевича) которые, возможно, принимали участие в подготовке документов для передачи членам Центральной избирательной комиссии. То есть - по предварительному сговору с народным депутатом Украины 8-го созыва осуществляли препятствование реализации гражданином его пассивного избирательного права, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 157 УК Украины.

Читайте такжеСоратник Порошенко Грановский получил в Израиле иммиграционную визу - СМИ

Основанием для регистрации уголовного производства стало заявление кандидата в народные депутаты Украины, регистрация которого в качестве кандидата была незаконно отменена Центральной избирательной комиссией, из-за вмешательства народного депутата Украины, который также баллотировался в том же округе. Оперативное сопровождение обеспечивается УСБУ в г. Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Киевской области. Изъят ряд первичных носителей информации, подтверждающих преступную деятельность бывшего депутата.

По предварительным данным сам Александр Грановский скрывается от следствия за границей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в ближайшее время Грановскому планируется выдвижение подозрения и объявление в международный розыск.