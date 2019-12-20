ГБР провело обыски в офисе "Европейской солидарности"

Обыски проведены в рамках двух открытых дел, пояснили в ГБР.

Следователи Госбюро расследований утром провели обыски в офисе «Европейская солидарность» и спортклубе «5 элемент», принадлежащий пятому президенту Украины Петру Порошенко и Игорю Кононенко.

Об обысках в Facebook сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков.

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«ГБР решило провести утром в офисе партии ЕС обыски. Ну, не в офисе – рядом, на территории. Ну как обыски. Ходят в подвале, по паркингу, делают вид. Еще вот с обысками в 5-м элементе», – написал он.

Факт проведения обысков в комментарии Радио Свобода подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пояснив, что речь про два открытых производства.

«Действительно, обыски проводят следователи ГБР при оперативном сопровождении представителей Службы безопасности Украины. Речь идет о досудебном расследовании в двух уголовных процессах: о купле-продаже завода «Кузница на Рыбацкой» и о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию из так называемой ситуативной комнаты», – рассказала Иванова.

Иванова добавила, что обыски провели не только в этих помещениях. Однако назвать адреса пресс-секретарь отказалась.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром детективы НАБУ пришли в помещение, где располагается ТРК "Думская" в Одессе.

В сообщении отмечается, что обыски не связаны с деятельностью СМИ и журналистов. Предварительная правовая квалификация дела - злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).