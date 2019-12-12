Депутаты собираются на внеочередное заседание Рады, среди вопросов – "особый статус Донбасса"

Речь пойдет о продлении срока действия соответствующего закона на один год.

Верховная Рада Украины 12 декабря соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть, среди прочего, внесение изменений в закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» относительно продления срока его действия на один год.

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10 декабря председатель фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко зарегистрировали законопроект, который предлагает изменения в статьи 1 соответствующего закона. Эта статья определяет действие закона до 31 декабря 2019 года.

Перед этим в столице Франции Париже состоялась встреча лидеров стран «нормандского формата». Они «выразили заинтересованность» в достижении договоренностей «относительно всех правовых аспектов» закона о «особый статус Донбасса» с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

После встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон может быть продлен еще на год.