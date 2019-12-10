Зеленский в Париже назвал главный компонент для урегулирования ситуации на Донбассе

По словам Зеленского, только в случае обеспечения безопасности можно решить уже политические вопросы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что комплексное решение всех вопросов по урегулированию ситуации на Донбассе невозможно без обеспечения безопасности.

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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по результатам саммита в «нормандском формате» в Париже.

«Украинская сторона настаивала, что комплексное решение всех вопросов невозможно без обеспечения главного компонента – это ситуация с безопасностью на востоке Украины. И только в случае обеспечения безопасности можно решить уже политические вопросы», - заявил Зеленский.