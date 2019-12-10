Макрон: уже через четыре месяца нужно создать предпосылки для проведения выборов в ОРДЛО
Президент Франции Эммануэль Макрон отмечает, что через четыре месяца необходимо создать предпосылки для проведения местных выборов на Донбассе.
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Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель после завершения саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.
"Нам сейчас нужно поручить министрам иностранных дел и советникам согласовать политические и безопастностные условия для того, чтобы через месяцы довести до конца все предпосылки для проведения местных выборов", - отметил Макрон.
Президент Франции выразил убеждение, что "это заложит основу доверия, и мы сможем двигаться в направлении урегулирования".