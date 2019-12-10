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Макрон: уже через четыре месяца нужно создать предпосылки для проведения выборов в ОРДЛО

00:55, 10 декабря 2019
Политика
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Лидеры стран "нормандского формата" / REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечает, что через четыре месяца необходимо создать предпосылки для проведения местных выборов на Донбассе.

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Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель после завершения саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.

"Нам сейчас нужно поручить министрам иностранных дел и советникам согласовать политические и безопастностные условия для того, чтобы через месяцы довести до конца все предпосылки для проведения местных выборов", - отметил Макрон.

Президент Франции выразил убеждение, что "это заложит основу доверия, и мы сможем двигаться в направлении урегулирования".

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