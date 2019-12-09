В Париже началась встреча нормандской четверки

Нормандский саммит в Париже стал для Зеленского первой личной встречей с Путиным с момента избрания президентом Украины.

В Париже началась встреча лидеров стран нормандской четверки - Владимира Зеленского (Украина), Владимира Путина (РФ), Ангелы Меркель (Германия) и Эммануэля Макрона (Франция). Читайте такжеВстреча нормандской четверки (онлайн-трансляция) Нормандский саммит в Париже стал для Зеленского первой личной встречей с Путиным с момента избрания президентом Украины. Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поднять вопросы возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса. После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. За всеми подробностями встречи нормандской четверки следите в обновляемой трансляции УНИАН.

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