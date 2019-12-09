Путин идет на переговоры в Париже с жесткой позицией – росЗМІ

Сегодня в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе.

Президент России Владимир Путин намерен на встрече в "нормандском формате" 9 декабря жестко придерживаться прежних позиций и добиваться выполнения прошлых договоренностей относительно Донбасса.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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"Источник "Ъ" в российских госструктурах, который участвует в переговорах с Украиной относительно урегулирования конфликта на Донбассе и занимается подготовкой к саммиту, сказал, что позиция Москвы по поводу последовательности выполнения минских соглашений – жесткая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать", - говорится в сообщении.

Собеседник российской газеты уверен, что намерение Киева пересмотреть, отредактировать или как-то адаптировать, как выразился Вадим Пристайко, минские соглашения, также не будет реализовано.

По его словам, Париж и Берлин не раз говорили о том, что им нет альтернативы.

Издание также цитирует так называемую "главу МИД ДНР" Наталью Никонорову: "Есть ожидание, что Зеленскому три гаранта выполнения соглашений объяснят, что они не подлежат ревизии. Что нельзя поменять их логику, суть, очередность пунктов "Комплекса мер по выполнению минских соглашений".

Никонорова отметила, что соглашения "одобрены Совбезом ООН, а лидеры, с которыми Зеленский встретится, – гаранты". Она настаивает, что все пункты "Комплекса мер…" связаны между собой – и "пункты, касающиеся вопросов безопасности, должны коррелировать с политическими вопросами".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнения Минских договоренностей.