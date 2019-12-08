Первая за три года встреча нормандской четверки - все, что известно на сегодня

Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

Завтра, 9 декабря, в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, в Париже запланирована двусторонняя встреча президента Украины Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

УНИАН собрал для вас информацию о первых переговорах в этом формате с участием президента Владимира Зеленского.

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет иметь сильную позицию на переговорах в «нормандском формате».

«Мы хотим закончить войну и вернуть наших людей, это самое главное, и наши территории», - заявил президент.

По словам Зеленского, возвращение военнопленных моряков и политзаключенных он воспринял как сигнал того, что «Россия готова к разговору».

«У нас очень сильная позиция... Что мы сделали с нашей стороны? Мы сделали разведение, все требования, мы согласовали текст «формулы Штайнмайера», она будет имплементирована в закон «об особом статусе» только после того, как будут выведены все войска, будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. То есть, когда будет ситуация безопасности - тогда начнутся выборы и тогда будет имплементирована «формула Штайнмайера», поэтому у нас позиция очень сильная», - подчеркнул он.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - это единственная цель Зеленского на завтрашнем саммите в «нормандском формате».

«Завтра, в ходе переговоров, мы в первую очередь должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - единственная цель президента и всей переговорной команды», - подчеркнул Пристайко.

Кроме того, Зеленский 7 декабря провел закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти готовы к любому развитию событий в контексте переговоров в «нормандском формате». «Если мы договоримся; если мы договоримся частично; если мы не договоримся», - уточнил он.

«Все органы государственной власти, Вооруженные силы, специальные службы готовы к любому сценарию. События будут развиваться в зависимости от того, каким образом будут проведены переговоры 9 декабря и какие будут достигнуты условия», - добавил секретарь СНБО.

Он выразил надежду, что переговоры, в которых со стороны Украины будет участвовать «мощная команда» специалистов, будут успешными для Украины.

Данилов заверил, что «никакой сдачи национальных интересов, никакой капитуляции» президент Украины не допустит.

По словам главы пресс-службы Офиса президента Юлии Мендель, Зеленский на переговорах в Париже в первую очередь поднимет вопрос о возвращении пленных, прекращении огня и выводе бандформирований с территории Донбасса.

«Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возвращения пленных украинцев, настоящее, а не фейковое прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса», - написала она.

Мендель заметила, что первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, потому они самые важные.

«Последнее - условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение, в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти, только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, не смогут люди проголосовать открыто и незаангажировано под дулом автоматов. Сначала - наша граница, потом - выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине», - подчеркнула глава пресс-службы Офиса президента.

Позиция России

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин едет в Париж на встречу глав государств «нормандского формата» «способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта».

«Что касается настроя – настрой серьезный. Ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтеративности выполнения Минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих Минских договореностей», - сказал Песков.

На вопрос, как в Кремле отреагировали на идею президента Украины Владимира Зеленского создать на востоке Украины муниципальную стражу, Песков ответил: «Мы узнали это из сообщения в СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаю возможным, будет понедельник, будет встреча четверки, будет обсуждение предметное, профессиональное, и уже по итогам можно будет что-то говорить».

Встреча Зеленского и Путина

Зеленский отвечая на вопрос, запланирована ли у него в рамках саммита в «нормандском формате» двусторонняя встреча с Путиным, сказал: «Да, все двусторонние встречи будут у всех президентов».

Кроме того, на уточняющий вопрос, опасается ли он предстоящей встречи, Зеленский ответил: «Нет, я хочу результат. Единственное, из-за чего я нервничаю. Просто встретились, увидели и сказали, мы планируем. Я очень не люблю нерезультативность переговоров - это единственное чего я боюсь».

«А чего мне бояться? Я президент свободной страны, я нормальный порядочный человек, я не продаю нашу страну, никому, никогда, ни за что. Правда на нашей стороне. Когда правда за твоей спиной и действительно желание прекратить войну - ты крепчаешь с каждым днем», - добавил глава государства.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что Путин планирует провести в Париже двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с президентом Украины Владимиром Зеленским и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель планирует провести в Париже 9 декабря отдельные двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. С 15.00 по местному времени запланированы двусторонние переговоры. Сначала Меркель встретится с Путиным, а затем - с Зеленским.

После этих встреч состоится совместная рабочая сессия в "нормандском формате". По итогам встречи на саммите федеральный канцлер надеется на новый толчок для мирного процесса и договоренности о следующих шагах.

Позиция других стран мира

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас требует от Кремля большей готовности идти навстречу Украине. По словам немецкого министра, после нескольких лет застоя президент Украины Владимир Зеленский проявил смелость сделать первые шаги «со всеми внутриполитическими рисками и побочными эффектами».

Теперь Россия также должна показать, что дальнейшие договоренности возможны, считает Маас. Однако, для этого нужно предпринять еще много дипломатических усилий и иметь терпение, добавил он. «Вместе с Францией мы также должны повлиять на Россию (...) В понедельник, прежде всего, речь пойдет о том, чтобы наконец перестала почти ежедневно проливаться кровь на европейской земле», - отметил немецкий министр.

Соединенные Штаты Америки заверили Украину в непоколебимой поддержке накануне встречи лидеров стран «нормандского формата». В посольстве США напомнили, что, начиная с 2014 года, США предоставили Украине 3 млрд долларов на поддержку безопасности и другие направления.

Генеральный директор Министерства иностранных дел Великобритании по вопросам безопасности и консульским вопросам Филип Бартон призвал Россию прекратить поддержку контролируемых ею боевиков перед саммитом лидеров стран "нормандской четверки".

"В этом году я вижу немного надежды. Надежды, что "нормандский саммит" на следующей неделе ознаменует собой начало прогресса на пути к миру на востоке Украины и принесет столь нужную передышку жителям Донбасса", - заявил Бартон.

При этом дипломат сказал, что Соединенное Королевство приветствует четкое обязательство президента Украины Владимира Зеленского найти дипломатическое решение для конфликта.

"Мы надеемся, что Россия выполнит свою роль путем немедленного прекращения поддержки так называемых сепаратистов и соблюдения ее Минских обязательств", - подчеркнул Бартон.

Также он выразил надежду, что ежедневные запугивания и ограничения в работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будут прекращены.

Ожидания Украины

От результатов переговоров «нормандской четверки» зависит будущее Украины, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«Завтра состоятся переговоры в нормандском формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственническая позиция для Украины», - отметил он.

Кроме того, Разумков подчеркнул, что «красные линии будут соблюдены, а наши территории – возвращены».

В Киеве на Майдане 8 декабря прошло народное вече «Красные линии», инициированное партиями «Европейская солидарность», «Голос», Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Требования протестующих: никаких компромиссов относительно унитарного государства и федерализации, относительно европейского и евроатлантического курса, относительно деоккупации и возвращения Крыма.

Также на акции требовали не предпринимать никаких политических действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей, а также не делать остановок в международных судебных процессах против России.

Немного истории Нормандского формата

Президенты Украины, Франции и России, а также канцлер Германии встречались уже 5 раз. Последняя встреча нормандской четверки состоялась 19 октября 2016 года в Берлине, в переговорах принимали участие Петр Порошенко, Владимир Путин, Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Она длилась почти 5 часов. Именно во время этих переговоров и появилось первое упоминание о знаменитой "формуле Штайнмайера".

*** Нормандский формат - это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия) по решению вооруженного конфликта на востоке Украины. Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 в городе Бенувиль, что в Нормандии (Франция), в рамках празднования 70-летия операции «Оверлорд» и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.