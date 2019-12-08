Во Львове более тысячи человек вышли на митинг против капитуляции

Организаторы символично называют этот митинг «красными линиями», которые не должен пересечь Зеленский во время переговоров с Путиным на саммите в «нормандском формате».

Более тысячи львовян собрались на площади возле памятника Тарасу Шевченко в знак протеста против разведения войск на линии разграничения и по отмене реализации «формулы Штайнмайера».

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Организаторы символично называют этот митинг «красными линиями», которые не должен пересечь Владимир Зеленский во время переговоров с Владимиром Путиным на саммите в «нормандском формате», передает zaxid.net.

Параллельно со Львовом такой митинг проводят на Майдане Независимости в Киеве.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в «нормандском формате», где Владимир Зеленский встретится с Путиным, чтобы поговорить об условиях прекращения войны на Донбассе.