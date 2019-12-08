Вече на Майдане за "красные линии" во время "нормандских переговоров" (фото, видео)
На Майдане Независимости в Киеве накануне "нормандского саммита" люди собрались на вече "Красные линии".
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Вече созывали три политические силы - "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина". Организаторы акции призывают перед встречей "нормандской четверки" напомнить власти о "красных линиях", за которые недопустимо переступать в переговорах во время встречи в "нормандском формате".
Требования участников протеста: никаких компромиссов в отношении унитарного государства и федерализации, относительно европейского и евроатлантического курса, по деоккупации и возвращению Крыма.
Также на акции требуют не совершать никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей, а также не делать остановок в международных судебных процессах против России.
Как сообщал УНИАН, встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) запланирована на 9 декабря. Это первая подобная встреча с осени 2016 года.
О подготовке нового «нормандского саммита» стало известно еще в августе. Россия выдвинула свои условия для его проведения: разведение сил и средств в трех зонах на Донбассе (Станица Луганская, Петровское, Золотое), а также "фиксация" в правовом смысле "формулы Штайнмайера". Зеленский заявлял, что рассчитывает на встречу до конца сентября.
После разведения сил в оговоренных участках организация саммита затягивалась. В итоге, проведение встречи назначили на 9 декабря. Осенью состоялся ряд акций протеста против реализации так называемой «формулы Штайнмайера». Активисты обвиняли президента в «капитуляции».
Спикер Рады Дмитрий Разумков сегодня заявил, что на переговорах «красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены».