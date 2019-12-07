Перед встречей "нормандской четверки" Зеленский проводит заседание СНБО
14:09, 07 декабря 2019Политика
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Заседание Совета нацбезопасности и обороны накануне саммита в «нормандском формате» проходит в закрытом режиме.
Президент Украины Владимир Зеленский \ REUTERS
Накануне саммита в «нормандском формате» президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе президента.
Как сообщал УНИАН, встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.
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