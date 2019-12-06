Новообразованная группа "Доверие" пополнилась семью депутатами

Председатель группы Кулинич считает, что такое объединение депутатов позволит "легче донести свое мнение" руководству Верховной Рады, правительству и президенту.

В новую депутатскую группу "Доверие" вошли народные депутаты Андрей Иванчук и Валерий Лунченко (в предыдущем созыве были членами фракции "Народный фронт"), а также Николай Люшняк, Владимир Арешонков, Роберт Горват, Максим Ефимов и Валерий Давиденко (были членами фракции "Блок Петра Порошенко").

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Как передает корреспондент УНИАН, председатель этой депутатской группы Олег Кулинич показал в Facebook состав группы, поскольку на заседании Верховной Рады было только объявлено, что Кулинич ее возглавил, а Лунченко стал заместителем председателя группы.

Кроме того, в состав группы вошли народные депутаты Павел Бакунец, Василий Петевка, Андрей Кит, Борис Приходько, Сергей Шахов, Сергей Вельможный, Александр Сухов, Александр Ковалев, Николай Бабенко.

Как написал Кулинич в Facebook, "хочу отметить, что наша депутатская группа - это не партия и не политический проект. Это площадка, с помощью которой каждому из нас как депутату-мажоритарщику будет значительно легче донести свое мнение и руководству Верховной Рады, и правительству, и президенту. А также эффективно отстаивать интересы наших избирателей и организовать слаженную работу в парламенте ".