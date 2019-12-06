Джулиани планирует встретиться с Шокиным в Киеве

Политический консультант в США и Канаде Андрей Телиженко сообщил, что вместе с Джулиани готовятся к встречи с Шокиным.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планирует встретиться в Киеве с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

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Об этом сообщил бывший сотрудник посольства Украины в США, политический консультант в США и Канаде Андрей Телиженко в Twitter. "Я и Джулиани, готовясь к еще одному тяжелому рабочему дню завтра во встречах с господином Шокиным и господином Луценко. Для всех теоретиков заговора не секрет, что мы делаем. Правда раскроется. Боже, благослови Украину, и Боже, благослови Соединенные Штаты Америки", - написал он.

Журналист Джек Лоренсон отметил, что Джулиани и Телиженко находятся среди ночи в лаунж-баре отеля "Премьер Палас", который принадлежит близкому соратнику президента РФ Владимира Путина, российскому олигарху Александру Бабакову, передает Украинская правда.

Ранее The New York Times сообщила, что во вторник Джулиани встретился с Луценко в Будапеште, а в Киеве встретится с Виктором Шокиным и бывшим прокурором Константином Куликом.

Летом СМИ сообщали, что Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года – демократа Джо Байдена.

В октябре CNN сообщала со ссылкой на источники, что в январе 2019 года Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом выдать визу Шокину для поездки в США.