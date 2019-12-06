Россия настаивает на выключении вопроса Крыма из декларации ОБСЕ – Чубаров (документ)

Меджлис призвал ОБСЕ не поддаваться на шантаж россиян.

Российская делегация настаивает выключить вопрос аннексии Крыма из декларации встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе (Словакия).

Об этом в Facebook сообщил председатель крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров, обнародовав скан обращения к участникам встречи.

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«В подготовленном проекте соответствующей Декларации отражены результаты рассмотрения ситуации в Украине, в котором отмечается, что ОБСЕ и впредь следует уделять внимание временно оккупированному Крыму, используя для этого все инструменты ОБСЕ. Однако делегация Российской Федерации настаивает на выключении из указанного документа ОБСЕ любых упоминаний о Крыме», – говорится в обращении.

Меджлис призвал ОБСЕ не поддаваться на шантаж россиян и включить вопрос деоккупации Крыма в Общеполитическую декларацию.

Справка УНИАН. Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».