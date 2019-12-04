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Зеленский во время саммита "нормандской четверки" добитиметься полного вывода войск из ОРДЛО

13:43, 04 декабря 2019
Политика
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Одной из тем переговоров во время саммита станет ситуация на Донбассе / Фото www.president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский планирует во время саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря добиться серьезных результатов по полному выводу войск и вооружения с территории ОРДЛО.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в ходе совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном пресс-конференции в Киеве.

По словам Зеленского, одной из тем переговоров во время саммита станет ситуация с безопасностью на Донбассе.

«Я уверен, что мы сможем, если обе стороны захотят прекращения войны, скажем так, если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим именно мы, то мы можем добиться серьезных результатов по поводу полного вывода всех войск, незаконного вооружения. Это очень важный вопрос, я хотел бы понимать хотя бы рамку всех этих сроков», - подчеркнул президент.

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Теги: #ОРДЛО