Зеркаль об отставке: меня никто не заставлял

По словам Зеркаль, пока ее заявление об отставке уже находится у госсекретаря.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляет, что уходит в отставку, потому что изменились условия работы, а не потому, что ее заставляли писать заявление об увольнении.

Об этом Зеркаль сказала в интервью Deutsche Welle.

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"Нет. Меня никто не заставлял. Я приняла самостоятельное решение. Знаете, очень часто не надо намекать. Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что либо ты делаешь что-то, что доставляет удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь над бумажками. Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, видимо, другие", - сказала Зеркаль.

По словам Зеркаль, пока ее заявление уже находится в госсекретаря.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении.

19 ноября Зеркаль подтвердила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел после того, как 21 ноября проведет процессуальное слушание в Гааге в рамках арбитража, что касается захвата Россией украинских кораблей и моряков.

Она также предположила, что после ее отставки Украину в деле против России в Международном суде ООН будет представлять посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Президент Владимир Зеленский в мае назначил Зеркаль на должность в тогда еще администрацию президента. Речь шла о том, что она будет руководить внешнеполитическим блоком его офиса.

Однако в тот же день указ о назначении Зеркаль исчез с официального сайта главы государства, а дальше был отменен.

По данным источников, Зеркаль отказалась от должности из-за неприемлемости сотрудничества с руководством АП, а именно с главой администрации Андреем Богданом.