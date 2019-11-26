"Мы этим гордимся": Зеленский об исключении из "Слуги народа" скандального нардепа Иванисова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в "Слуге народа" "продолжается очистка", поэтому из фракции исключили депутата Романа Иванисова из-за судимости за изнасилование.

Президент Владимир Зеленский заявил, что гордится исключением из фракции «Слуга народа» депутата Романа Иванисов, у которого якобы непогашенная судимость по обвинению в изнасиловании.

Об этом глава государства рассказал в собственном видеообращении.

«Третьего депутата, по количеству я имею в виду, исключили из партии (на самом деле из фракции — ред.) «Слуга народа», и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очистка... мы набрали людей из народа, обычных людей», — сказал Зеленский.

Он отметил, что если у людей из партии власти находить криминальное прошлое, или они будут связаны с «договорняками», будут их исключать.

«Потому что у нас монобольшинство, самое главное, это не количество депутатов, хотя это тоже очень важно, самое главное, чтобы это были порядочные, честные, профессиональные люди», — резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее 20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодняшний день судимость у него уже погашена.

По словам Рябошапки, была проведена проверка этой информации соответствующими органами и факт (привлечения к уголовной ответственности Иванисов) подтвердился. «Но судимость была погашена и считается на данный момент, что лицо не является судимым», - добавил генпрокурор.

Позже в ГПУ уточнили, что "информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной". В настоящее время продолжается соответствующая проверка, результаты которой обещают официально сообщить дополнительно.

Читайте такжеИванисова не смогут вернуть во фракцию, даже если он захочет – "Слуга народа"

По данным издания «Рівне вечірнє», Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время. 22 сентября его отправили в СИЗО, но через три дня отпустили по решению суда. Однако 25 октября 1995 года милиция задержала Иванисова повторно. «По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима», - говорится в сообщении.

Иванисов эти факты отрицает, и даже разместил на своей странице в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости. Также он заявил о приостановке членства во фракции "Слуга народа" на время проверки.

21 ноября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя ситуацию вокруг Иванисова, отметил: «На него идет атака. Он, действительно, это неоднократно сообщал. Потому что он занимается антикоррупционными делами по янтарю в Ривненской области. Он говорит, что это заказ на него. Я не могу это ни опровергнуть, ни подтвердить ... Поэтому мы решили с ним: он сам, по собственной инициативе, выходит из фракции и партии. Мы это поддерживаем. Если он опровергнет, и вся страна увидит, что это был фейк, тогда заберем его обратно. Если это подтвердится, пусть он идет по своим делам, куда он захочет".