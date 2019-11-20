Разница более чем в 1000 раз: КИУ сравнил самую дешевую и самую дорогую кампании мажоритарщиков-победителей
Мажоритарщик-самовыдвиженец из 200-го округа Антон Яценко потратил на парламентскую кампанию 6,92 миллиона гривень – его избирательный фонд был самым крупным среди мажоритарщиков.
Об этом сообщает общественное движение "Честно", которое проанализировало все доступные финансовые отчеты кандидатов-мажоритарщиков на сайте ЦИК.
Самая дешевая избирательная кампания была в мажоритарщика Юрия Камельчука, который избирался от "Слуги народа" на 124 округе. Официально он потратил на выборы 6700 гривень, что в 1017 раз меньше, чем фонд Яценко.
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Отмечается, что Яценко не тратил значительных средств на телерекламу, а сосредоточился на организации концертов.
В период избирательной кампании при его "поддержке" в округе выступали DZIDZO, Олег Винник, ALYOSHA, Оля Полякова, Тина Кароль, группы "Антитела" и "НеАнгелы".
Большинство концертов проходили в рамках открытия отремонтированных за государственные средства площадей, парков и т.п.
На массовые мероприятия с избирательного счета кандидата потратили 5,4 миллиона гривен, а Яценко получил 69% поддержки избирателей округа №200.
Зато Камельчук свои неполные официальные 6,7 тысячи гривень потратил на эфиры на местном телевидении.
При этом "Честно" отмечает, что фактически кампания Камельчука была как минимум вдвое дороже, чем та сума, о которой нардеп отчитался официально.
Потому что, согласно библиотеке рекламы Facebook, кандидат от конца июня до 19 июля, когда шла избирательная кампания, заказывал рекламу в этой соцсети на 286 долларов (около 7100 гривень).
Камельчук объяснил это тем, что оплачивал рекламу в Facebook с личной банковской карты, а не из избирательного фонда.