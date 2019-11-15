Глава Днепропетровщины пожаловался на коррупцию предшественников в правоохранительные органы

ОГА назначила аудит по всем проектам строительства инфраструктурных объектов.

Новоназначенный председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко обвинил бывших руководителей области в коррупции.

Об этом информирует пресс-служба совета.

По его словам, после информации об аудите проектов строительства по области объектов «с профильного управления начали увольняться люди».

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«Это стало понятно, когда появились первые результаты анализа. Он показал коррупционную схему, из-за которой областной бюджет потерял миллионы гривень», – заявил Бондаренко.

Отмечается, всего бывшее руководство запроектировало свыше 300 объектов на 3,8 миллиарда гривень. Тогда как смета инфраструктурных проектов была завышена на 6-15%. Вследствие таких действий область потеряла миллионы гривень и получила свыше 130 недостроев.

Бондаренко уверен, что на завершение всех объектов надо минимум 5,5 лет.

«Мы выделили приоритетные объекты, которые реально сможем завершить в ближайший год. В первую очередь возьмемся за наиболее социально важные – опорные школы, садики, больницы. В 2019 году наведем порядок на 22 объектах – тех, где уже выполнена большая часть работ», – уверяет председатель ОГА.

Аудит продолжается. Материалы по всем выявленным фактам злоупотреблений облгосадминистрация передала в правоохранительные органы, пишет пресс-служба ОГА.

Как ранее сообщал УНИАН, сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации ОП Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве.