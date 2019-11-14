Верховная Рада рассматривает проект госбюджета Украины на 2020 год (онлайн-трансляция)

Также во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о Бюро финансовых расследований.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение соответствующего проекта закона планируется после 12.30.

Перед этим депутаты рассмотрят ряд экономических законопроектов относительно, в частности, изменений в Налоговый кодекс и земельных вопросов.

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Среди вопросов, которые сегодня предполагается рассмотреть для включения в повестку дня и принятия решения, - изменения в Кодекс по процедурам банкротства.

Также сегодняшней повесткой дня предусмотрено рассмотрение изменений в состав одного из комитетов ВР и состав Временной следственной комиссии в отношении владельцев информационных телеканалов.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о назначении представителя парламента в конкурсную комиссию по определению состава наблюдательного совета "Экспортно-кредитного агентства".

Вместе с тем депутаты во втором чтении должны рассмотреть законопроект о Бюро финансовых расследований.

Также сообщается, что под офисом президента Украины собрались сотни работников украинской железной дороги. Профсоюз требует от руководства повысить рабочим зарплаты и не сокращать людей.