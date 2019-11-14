Верховная Рада рассматривает проект госбюджета Украины на 2020 год (онлайн-трансляция)
Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект государственного бюджета Украины на 2020 год.
Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение соответствующего проекта закона планируется после 12.30.
Перед этим депутаты рассмотрят ряд экономических законопроектов относительно, в частности, изменений в Налоговый кодекс и земельных вопросов.
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Среди вопросов, которые сегодня предполагается рассмотреть для включения в повестку дня и принятия решения, - изменения в Кодекс по процедурам банкротства.
Также сегодняшней повесткой дня предусмотрено рассмотрение изменений в состав одного из комитетов ВР и состав Временной следственной комиссии в отношении владельцев информационных телеканалов.
Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о назначении представителя парламента в конкурсную комиссию по определению состава наблюдательного совета "Экспортно-кредитного агентства".
Вместе с тем депутаты во втором чтении должны рассмотреть законопроект о Бюро финансовых расследований.
Также сообщается, что под офисом президента Украины собрались сотни работников украинской железной дороги. Профсоюз требует от руководства повысить рабочим зарплаты и не сокращать людей.